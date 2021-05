https://it.sputniknews.com/20210528/stage-mottarone-il-manovratore-tutta-colpa-mia-prego-e-faccio-i-conti-con-dio-11469314.html

Strage Mottarone, il manovratore: "Tutta colpa mia, prego e faccio i conti con Dio"

Strage Mottarone, il manovratore: "Tutta colpa mia, prego e faccio i conti con Dio"

Il caposervizio responsabile della funivia, nel carcere di Verbania dà la sua versione dei fatti agli inquirenti assumendosi tutte le responsabilità. 28.05.2021, Sputnik Italia

Un incidente che non capita neanche "una volta su un milione". Queste le parole di Gabriele Tadini, il manovratore della funivia Stresa Mottarone che ha confessato di aver manomesso il sistema di frenaggio per permettere all'impianto di funzionare. Mai avrebbe pensato, rivela esterrefatto agli inquirenti dal carcere di Verbania, che la cima traente si spezzasse". In isolamento in una cella di massima sicurezza Tadini dà la sua versione dei fatti durante l'interrogatorio con i carabinieri e si assume tutte le responsabile della strage. Un malfunzionamento nei freniTadini ha 64 anni e una lunga esperienza di servizio presso l'azienda che gestisce l'impianto. E' diventato capo responsabile dopo 40 anni di lavoro e adesso spiega agli inquirenti perché si è arrivati alla decisione di inserire i forchettoni.Sin dalla riapertura del 26 aprile il sistema di frenaggio che funzionava a singhiozzo. Era chiaro che l'impianto necessitava di ulteriore manutenzione. Da qui la decisione di manomettere il sistema tenendo i freni scollegati per permettere alla funivia di girare. La tragedia di MottaroneDomenica scorsa, 23 maggio, si è verificato un improvviso cedimento della funivia Stresa-Mottarone. Nell'incidente sono deceduti 14 dei 15 passeggeri, dopo il cedimento del cavo di sostegno ad appena 100 metri dall'ultimo pilone, in uno dei tratti più elevati della funivia: tredici persone sono morte sul colpo, mentre due bambini sono stati ricoverati in gravi condizioni. Uno dei due, di appena 9 anni, è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate.

