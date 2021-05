https://it.sputniknews.com/20210528/scienziati-creano-la-piu-grande-mappa-mai-vista-della-misteriosa-materia-oscura-11477549.html

Scienziati creano la più grande mappa mai vista della misteriosa materia oscura

I ricercatori sono convinti che la materia oscura abbia svolto un ruolo cruciale nell'evoluzione dell'universo e si pensa che rappresenti fino all'80% della... 28.05.2021, Sputnik Italia

Un gruppo internazionale di scienziati ha creato quella che è stata descritta come la più grande mappa mai vista della materia oscura, che copre un quarto del cielo dell'emisfero meridionale. Lavorando al progetto, i ricercatori del Dark Energy Survey (DES) hanno analizzato oltre 100 milioni di galassie e, utilizzando il telescopio Victor M. Blanco, hanno anche esaminato il modo in cui la luce viaggia in queste galassie.Come riporta la BBC, gli esperti ritengono che la presenza di materia oscura possa piegare i raggi di luce che arrivano verso il nostro pianeta. Usando una tecnica chiamata lente gravitazionale, gli astronomi hanno calcolato come la gravità possa distorcere la luce e hanno ottenuto un'immagine della materia visibile e invisibile.I risultati del loro progetto hanno lasciato i ricercatori sorpresi, poiché la mappa ha mostrato che la materia oscura è diffusa in maniera più uniforme, il che sembrerebbe contraddire la teoria della relatività generale di Albert Einstein.Il professor Carlos Frenk dell'Università di Durham, che, insieme ad altri scienziati, ha sviluppato l'attuale teoria cosmologica, ha affermato di avere sentimenti contrastanti sul valore della mappa.Il dottor Niall Jeffrey ei suoi colleghi affermano che l'osservazione di queste formazioni aiuterà gli scienziati a rispondere a domande fondamentali, incluso di cosa è fatto l'universo.Ma altri, come il Prof. Ofer Lahav, dell'University College di Londra, hanno una visione più conservatrice.

