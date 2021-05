https://it.sputniknews.com/20210528/russia-nonna-allattacco-giornalista-presa-a-borsettate-in-diretta-tv---video-11475323.html

Russia, nonna all’attacco: giornalista presa a borsettate in diretta tv - Video

Russia, nonna all’attacco: giornalista presa a borsettate in diretta tv - Video

Un’anziana signora ha aggredito in diretta televisiva una giornalista del "Canale 12" nella regionale di Omsk durante un reportage. Il video del servizio... 28.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-28T22:37+0200

2021-05-28T22:37+0200

2021-05-28T22:37+0200

virale

siberia

russia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/11482467_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_0e512d6315d8febbdcac499e940095ff.jpg

"Un insolito reportage è apparso sui social network e sui media: la corrispondente Anna Kokorina stava eseguendo un servizio dal distretto di Sargat, in Siberia, quando un’anziana signora è apparsa nell’inquadratura scacciando la troupe dalla piazza borbottando frasi sconnesse.Il video termina nel momento in cui la donna si avventa sulla giornalista agitando la sua borsa, tanto che sui social in molti si sono chiesti come sia andata a finire e se la giovane corrispondente ne sia uscita illesa."Viva e vegeta" è stata la risposta del canale televisivo e della stessa Anna Kokorina, che però ha dovuto osservare che altrettanto non si può direper le auto della troupe parcheggiate nei pressi, che sono state bersagliate dalle borsettate della signora tanto da finire ammaccate.La redazione ha poi scoperto che l’anziana è ben nota ai residenti locali e alla polizia la quale sostiene che non sia tuttavia pericolosa, anche se, certamente, non del tutto a posto a livello psicologico.Non è stata esposta alcuna denuncia anche se i danni alle auto pare non siano stati del tutto trascurabili. La gente del posto ha detto che continuerà a portare pazienza e rispettare le sfuriate dell’anziana che “non è cattiva”, dicono, ma un po’ strana sì.

siberia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

virale, siberia, russia, mondo