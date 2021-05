https://it.sputniknews.com/20210528/pavia-due-operai-morti-a-causa-della-rottura-di-un-tubo-del-vapore-11478273.html

Pavia, due operai morti a causa della rottura di un tubo del vapore

Pavia, due operai morti a causa della rottura di un tubo del vapore

Per i due operai, investiti dai vapori chimici, non c'è stato nulla da fare. 28.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-28T17:46+0200

2021-05-28T17:46+0200

2021-05-28T17:46+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/726/55/7265574_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_c27cf327d6a114630bb07cb54074bd76.jpg

E' di due operai morti il bilancio di un'incidente avvenuto a Villanterio, in provincia di Pavia, causa della rottura di una tubatura di vapore presso la ditta Digima, un'azienda che si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione. Lo riporta La Provincia Pavese.Stando alle prime ricostruzioni della dinamica dei fatti, i due dipendenti sono stati investiti da vapori chimici, presumibilmente ammoniaca.Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco e anche un nucleo degli operatori NBCR.In aumento i morti sul lavoroNella sezione “Open data” del sito Inail sono stati oggi pubblicati i dati analitici delle denunce di infortunio e di malattia professionale presentate all’Istituto da gennaio ad aprile 2021.Le denunce di infortunio presentate sono state 171.870, lo 0,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, ma è aumentato il numero di infortuni con esito mortale con 306 decessi, il 9,3% in più rispetto all'anno precedente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia