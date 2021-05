https://it.sputniknews.com/20210528/obbligo-vaccino-cento-operatori-sanitari-presentano-ricorso-al-tar-11472732.html

Obbligo vaccino, cento operatori sanitari presentano ricorso al Tar

Da Genova l'iniziativa di 100 professionisti della salute intenzionati a presentare ricorso contro l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid e le sanzioni... 28.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-28T13:24+0200

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/9689286_0:74:1760:1064_1920x0_80_0_0_b77ec9f86a4b278e8f507523ca998015.jpg

Cento medici, infermieri e operatori sanitari dicono no all'obbligo del vaccino e impugneranno davanti al Tar la lettera ricevuta dall'Asl per la comunicazione dell'avvenuta vaccinazione. L'iniziativa parte da Genova e coinvolge Toscana, Piemonte e Lombardia. Quanto si apprende da Fanpage i professionisti verranno rappresentati dall'avvocato Daniele Granara, professore costituzionalista che definisce il ricorso una "battaglia di civiltà".L'obbligo, introdotto dal governo Draghi, ha sollevato non poche polemiche, soprattutto per le pesanti sanzioni a cui sono sottoposti gli operatori che rifiutano la vaccinazione, come il demansionamento e la sospensione dal lavoro. Il professor Granara solleva un dubbio di costituzionalità sul provvedimento, considerato come un trattamento sanitario obbligatorio. Un altro aspetto contestato dagli operatori attraverso il loro rappresentante è l'assenza di un'indennità per eventuali effetti avversi.I cento sanitari chiedono libertà di scelta e hanno annunciato che depositeranno il ricorso entro il 7 giugno.

