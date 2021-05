https://it.sputniknews.com/20210528/nuove-regole-per-stagione-turistica-in-grecia-in-spiaggia-mascherine-allaperto-e-musica-abbassata-11480070.html

Nuove regole per stagione turistica in Grecia: in spiaggia mascherine all'aperto e musica abbassata

Le autorità greche hanno adottato le nuove regole per i vacanzieri e il personale che si trovano sulle spiagge e in altri luoghi turistici, scrive il giornale... 28.05.2021, Sputnik Italia

Per migliorare la sicurezza dei turisti, sono previste le seguenti misure:Il personale dei bar sulla spiaggia e tutto il personale delle località balneari sono tenuti a indossare sempre le mascherine nei luoghi pubblici e sottoporsi a test COVID-19 prima del lavoro.Insieme alle misure di distanziamento sociale lungo le coste, la Grecia impone anche regole severe sull'uso delle mascherine in tutto il paese. Questo dispositivo di protezione deve essere indossato in tutti i luoghi pubblici, sia al chiuso che all'aperto.Le autorità richiamano all' attenzione i turisti con un messaggio rivolto in più lingue: In precedenza Atene aveva annunciato che avrebbe aperto i confini ai turisti con un test PCR negativo o vaccinati senza l'obbligo di quarantena.

