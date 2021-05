https://it.sputniknews.com/20210528/milano-ragazzo-aizza-un-pitbull-contro-un-carabiniere-lagente-spara-al-cane-arrestato-il-giovane-11478860.html

Milano: ragazzo aizza un pitbull contro un carabiniere, l'agente spara al cane. Arrestato il giovane

Due agenti hanno fermato il ragazzo dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di due tedeschi che erano stati derubati. Il carabiniere, dopo aver sparato al... 28.05.2021, Sputnik Italia

Intorno all'una della scorsa notte alle colonne di San Lorenzo due agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di due 23enni tedeschi che erano stati derubati. Secondo il racconto dei due, erano stati aggrediti da due uomini che avevano aizzato contro di loro due pitbull, uno dei quali aveva morso uno dei due tedeschi alla gamba.I militari hanno poi individuato i due rapinatori tra la gente, presente nonostante il coprifuoco. Uno dei due rapinatori ha aizzato il proprio pitbull contro il carabiniere il quale, per difendersi, ha sparato al cane ferendolo. Il suo collega aveva spruzzato lo spray in dotazione contro l'animale, ma senza alcun effetto.Altri agenti sono giunti e hanno fermato il ragazzo arrestandolo, trovandolo in possesso di uno spray urticante e di 2 grammi di hashish. Quest'ultimo, un marocchino pregiudicato, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rapina.Uno dei ragazzi vittime della rapina è stato portato al Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso con una prognosi di sei giorni. Il militare dell'Arma, rimasto ferito dal morso del pitbull, è stato ricoverato in osservazione al Policlinico di Milano.

