Marevivo: in Italia ogni anno 14 miliardi di mozziconi di sigaretta finiscono nell'ambiente

Il report di Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini 2020” presentato oggi mostra come in Italia oltre 14 miliardi di mozziconi finiscano nell'ambiente ogni... 28.05.2021, Sputnik Italia

Ogni anno in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono gettati nell'ambiente, finendo poi in fiumi, coste e mare. Il dato emerge dal rapporto di Marevivo che indica come il 65% dei fumatori non getti in modo corretto i propri mozziconi lasciandoli nell'ambiente.Il filtro di un mozzicone di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che impiega mediamente 10 anni per decomporsi. Il mozzicone contiene inoltre oltre 4mila sostanze chimiche e in parte carcerogene come l'arsenico, formaldeide e l'ammoniaca."Se pensiamo che un singolo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri di acqua e che il filtro, non essendo biodegradabile, si scompone e sminuzza rimanendo nel mare con il suo carico di sostanze altamente tossiche - possiamo comprendere l'immane portata delle conseguenze di un gesto solo apparentemente trascurabile come quello di disfarsi di un mozzicone" afferma Marevivo.Un cattivo smaltimento dei mozziconi di sigaretta provoca la loro diffusioni in fiumi, coste e nel mare, dove vengono scambiati per cibo e ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini.Necessaria una campagna di sensibilizzazione per i fumatoriIl rapporto presentato oggi da Marevivo è alla base del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini" realizzato da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e dell'Anci.L'analisi presentata ha mostrato i risultati della campagna già iniziata in un primo tempo a Sorrento nel luglio 2020 con una serie di interventi in grado di coniugare attività di contrasto concreto all'abbandono di mozziconi con attività di informazione e sensibilizzazione della comunità locale.Quest'estate, tra giugno e agosto, il progetto proseguirà nelle città di Fermo, Catania e Bari dove i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti oltre 15.000 posacenere tascabili e riutilizzabili.

