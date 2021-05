https://it.sputniknews.com/20210528/licenziamenti-cisl-sblocco-tsunami-occupazionale-a-rischio-quasi-600-mila-posti-di-lavoro-11469093.html

Licenziamenti, Cisl: "Sblocco tsunami occupazionale, a rischio quasi 600 mila posti di lavoro"

Licenziamenti, Cisl: "Sblocco tsunami occupazionale, a rischio quasi 600 mila posti di lavoro"

Il segretario generale Luigi Sbarra avverte sul rischio occupazionale rappresentato dallo stop alla proroga dei licenziamenti. Oggi manifestazione unitaria di... 28.05.2021, Sputnik Italia

Lo sblocco dei licenziamenti potrebbe provocare la perdita di quasi 600.000 posti di lavoro che andrebbe ad aggiungersi al milione già persi nell'ultimo anno. Questo l'avvertimento del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, che parla di una vera e propria "bomba sociale" provocata da uno "tsunami occupazionale".La perdita stimata da Banckitalia è di 577 mila posti di lavoro in meno per lo sblocco della moratoria sui licenziamenti. Queste le cifre citate da Sbarra, che sarebbero confermate negli ambienti di governo.Nessuna mediazionePer il segretario generale della Cisl il testo approvato è un "pasticcio frutto della mancanza di dialogo e di concertazione". Non può bastare una proroga ma servono "profondi cambiamenti e miglioramenti". Per questo i sindacati non condividono il provvedimento anche per una "ragione di metodo". Ad oggi, spiega, esattamente "come 14 mesi fa abbiamo ancora davanti tanta occupazione precaria, ammortizzatori non rinnovati, politiche attive non avviate e non abbiamo un piano nazionale per la formazione e la crescita delle competenze”.La richiesta di Cisl è di postare a fine ottobre la fine del blocco per tutti e lavorare per riformare gli ammortizzatori sociali, avviare le politiche attive, finanziare un piano per la formazione, allungare la durata della Naspi togliendo il décalage, investire sui contratti di solidarietà sia difensivi che espansivi. No a tensioni socialiLa Cisl non è intenzionata a proseguire per la strada dello sciopero generale, il segretario Sbarra chiarisce che questo deve essere il momento del confronto, non delle tensioni sociali, sottolineando che la priorità del governo deve essere quella di sbloccare gli investimenti, non i licenziamenti. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato una mobilitazione contro i morti del lavoro e nell'ambito di questa iniziativa di protesta manifesteranno oggi in piazza Montecitorio per chiedere la proroga del blocco licenziamenti.

