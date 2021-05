https://it.sputniknews.com/20210528/la-germania-paghera-alla-namibia-13-mld-di-euro-come-risarcimento-per-il-genocidio-del-xx-secolo-11470804.html

La Germania pagherà alla Namibia 1,3 mld di euro come risarcimento per il genocidio coloniale

La Germania pagherà alla Namibia 1,3 mld di euro come risarcimento per il genocidio coloniale

Lo storico accordo si accompagna al riconoscimento del genocidio perpetrato dalle truppe coloniali tedesche all'inizio del XX secolo. 28.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-28T13:53+0200

2021-05-28T13:53+0200

2021-05-28T14:11+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/801/84/8018428_0:196:2943:1851_1920x0_80_0_0_b84e93b077ca864ca74b17751051d1f4.jpg

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas venerdì ha accolto con favore la conclusione dei colloqui con la Namibia sul riconoscimento del genocidio commesso dalle truppe tedesche nel paese africano, affermando che Berlino pagherà 1,1 miliardi di euro come risarcimento.Su richiesta della parte namibiana, le iniziative incluse nel programma riguarderanno questioni di riforma agraria, come l'acquisto e lo sviluppo della terra, l'agricoltura, le infrastrutture rurali e l'approvvigionamento idrico, nonché la formazione professionale. Questi progetti saranno realizzati in aggiunta alla cooperazione bilaterale, che sarà anche estesa."Ora chiameremo ufficialmente questi eventi per quello che sono stati dal punto di vista di oggi: un genocidio. Alla luce della responsabilità storica e morale della Germania, chiediamo perdono alla Namibia e ai discendenti delle vittime", ha aggiunto Maas.La Namibia è stata una colonia tedesca dal 1884 al 1915. Dal 1904 al 1907, le truppe coloniali tedesche uccisero migliaia di persone in risposta a una ribellione dei popoli Herero e Nama. I due paesi erano in trattative per riconoscere quelle azioni come genocidio dal 2015.

https://it.sputniknews.com/20201209/non-sono-come-lui-adolf-hitler-namibiano-offeso-dai-paragoni-con-il-fhrer-9884817.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo