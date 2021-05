https://it.sputniknews.com/20210528/la-cina-critica-biden-per-lintenzione-di-voler-pubblicare-nuovo-rapporto-su-origine-covid-11471775.html

La Cina critica Biden per l'intenzione di voler pubblicare nuovo rapporto su origine Covid

Per Pechino, gli USA non sarebbero interessati alla ricerca della verità scientifica sulle origini del Covid. 28.05.2021, Sputnik Italia

La Cina ha criticato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo che questi ha richiesto all'intelligence di stilare un nuovo rapporto sulle origini della pandemia globale di coronavirus."L'origine del virus è una questione scientifica difficile. E gli Stati Uniti stanno attualmente cercando di lasciare che i servizi di intelligence traggano conclusioni scientifiche. Questo suggerisce solo che gli Stati Uniti non sono interessati a scoprire la verità, non vogliono alcuna ricerca scientifica, questo è solo un gioco politico, un tentativo di gettare la colpa sugli altri e di liberarsi delle loro responsabilità ", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian.Washington aveva annunciato in precedenza che avrebbe presto pubblicato un rapporto completo degli Stati Uniti sulle origini della pandemia, poiché Biden ha concesso alle agenzie di intelligence americane 90 giorni per ottenere maggiori informazioni sulla questione.La dichiarazione della Casa Bianca che ha suscitato il malcontento di Pechino è arrivata dopo che un rapporto del WSJ ha suggerito, citando dati dell'intelligence, che tre dipendenti di laboratorio a Wuhan si sono ammalati nel novembre 2019 con sintomi simili a quelli causati dal virus. Secondo il quotidiano, questo potrebbe essere un segno che il coronavirus ha avuto origine in un laboratorio.Tuttavia, l'Ufficio del Direttore dell'intelligence nazionale aveva precedentemente sottolineato che la comunità dell'intelligence non sa esattamente dove, quando o come il virus del Covid-19 è stato trasmesso inizialmente.

