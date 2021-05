https://it.sputniknews.com/20210528/juventus-ufficiale-laddio-ad-andrea-pirlo-a-breve-lannuncio-del-ritorno-di-allegri--11472454.html

Juventus, ufficiale l'addio ad Andrea Pirlo: a breve l'annuncio del ritorno di Allegri

Juventus, ufficiale l'addio ad Andrea Pirlo: a breve l'annuncio del ritorno di Allegri

Il club bianconero ha ufficializzato questa mattina l'addio di Andrea Pirlo. E' atteso a breve l'annuncio del ritorno del tecnico livornese sulla panchina... 28.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-28T11:50+0200

2021-05-28T11:50+0200

2021-05-28T12:04+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/11472893_0:19:2126:1215_1920x0_80_0_0_e480c4bd1534f7e1299c88343d22af2d.jpg

E' arrivata questa mattina l'ufficialità dell'esonero per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, che lascia dopo una sola stagione alla guida della Vecchia Signora.Tutto fatto per il ritorno di Massimiliano Allegri, che dopo aver lasciato nel 2019 è pronto a tornare sulla panchina dello Juventus Stadium per andare alla caccia di quella Champions League sfuggita già due volte in finale.Il 2020-2021 è stato un anno difficile per la Juventus che, dopo 9 campionati vinti consecutivamente, ha chiuso solo al quarto posto la Serie A, venendo peraltro eliminata agli ottavi di finale di Champions League dal non certo non irresistibile Porto.Accanto a diverse delusioni, tuttavia, si annoverano però anche due successi, quello in Supercoppa Italiana e quello, più recente, ottenuto in Coppa Italia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia