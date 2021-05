https://it.sputniknews.com/20210528/italia-in-zona-bianca-ecco-cosa-cambia-da-martedi-1-giugno-11474092.html

Italia in zona bianca, ecco cosa cambia da martedì 1 giugno

Grazie al miglioramento dell'indice Rt e dell'incidenza del coronavirus sul sistema sanitario nazionale, nei prossimi dieci giorni saranno sei le Regioni che... 28.05.2021, Sputnik Italia

Dalla prossima settimana saranno ben sei le Regioni italiane che saranno dichiarate zona bianca, potendo così godere di misure anti-Covid meno restrittive.Come previsto dall'ultimo decreto governativo, si partirà il prossimo 1 giugno - sebbene sia possibile che venga anticipato - con Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il 7, invece, seguiranno Abruzzo, Veneto e Liguria.Le nuove misure emergono dall'incontro avvenuto mercoledì tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, a cui hanno partecipato anche Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, e Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità.Ma ecco, in concreto, che cosa cambierà per gli abitanti delle Regioni che saranno interessate dagli allentamenti alle regole anti-Covid.Il calo dell'indice Rt in ItaliaStando all'ultimo dell'Istituto superiore della sanità sulla diffusione del coronavirus in Italia, l'indice Rt nazionale ha subito un'ulteriore flessione, arrivando a quota 0,72, con un range compreso tra 0,65 e-0,78, per un miglioramento rispetto al 0,78 della settimana scorsa.Calata anche l'incidenza, che è scesa a quota 47 nel periodo di riferimento 21-27 maggio 2021, mentre una settimana fa era a 66.

