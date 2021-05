https://it.sputniknews.com/20210528/innoprom-ekaterinburg-2021-giorgetti-a-capo-della-delegazione-italiana-11476219.html

INNOPROM Ekaterinburg 2021, Giorgetti a capo della delegazione italiana

INNOPROM Ekaterinburg 2021, Giorgetti a capo della delegazione italiana

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti guiderà la delegazione italiana alla fiera dell'innovazione e della tecnologia INNOPROM che si terrà a... 28.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-28T19:47+0200

2021-05-28T19:47+0200

2021-05-28T19:47+0200

economia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/823/81/8238117_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d94768937a2fb595c5234fb7e3c66ba9.jpg

L'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov ha comunicato che alla fiera si recherà una delegazione italiana con il ministro dello Sviluppo economico.Il diplomatico ha aggiunto che quest'anno sono previsti diversi contatti di alto livello tra Roma e Mosca, tra cui anche incontri tra ministri nel quadro della presidenza italiana nel G20.La fiera INNOPROMDal 2010 la fiera INNOPROM si tiene ogni anno a Ekaterinburg ed è la principale piattaforma di industria, commercio ed export in Russia. Nel 2019 l'esposizione ha attirato oltre 43mila visitatori. Nel 2020, quanto l'Italia doveva essere il primo paese UE ospite d'onore della manifestazione, la fiera è stata cancellata per via della pandemia COVID-19 in corso. L'anno scorso circa 20 imprese italiane avevano l’intenzione di partecipare all’evento ed era allo studio la realizzazione di un ricco programma di contorno con iniziative culturali per la promozione del Sistema Italia nella regione degli Urali.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, italia