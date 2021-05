https://it.sputniknews.com/20210528/incidente-sul-monte-rosa-snowboarder-muore-dopo-una-caduta-di-mille-metri-11480808.html

Incidente sul Monte Rosa: snowboarder muore dopo una caduta di mille metri

L'alpinista novarese, di 32 anni, è precipitato per oltre mille metri davanti agli occhi del compagno di discesa. L'incidente è avvenuto a quota 4mila metri. 28.05.2021, Sputnik Italia

Un alpinista snowboarder è morto precipitando per oltre mille metri mentre stava facendo una discesa a Macugnaga, a quota 4mila metri sulla parete est del Monte Rosa.Il Soccorso alpino ha individuato, dopo lunghe ricerche, il cadavere del 32enne novarese parzialmente sepolto dalla neve a quota 2.800 metri."La salma si trovava, parzialmente sepolta, sotto un accumulo di neve intorno a quota 2800 metri. Il corpo è stato individuato da tre tecnici del Soccorso alpino a bordo dell'eliambulanza dell'Elisoccorso piemontese che si sono occupati del recupero e del trasferimento a Macugnaga, dove il corpo è stato consegnato ai carabinieri di Bannio Anzino per le operazioni di polizia giudiziaria" ha spiegato il Soccorso alpino e speleologico piemontese.L'incidente è avvenuto in un tratto in cui è necessario calarsi con le corde. Il suo compagno di discesa, un torinese di 37anni, aveva dato l'allarme intorno alle 11 di questa mattina dopo la caduta del compagno.Per ore sono proseguite le ricerche. Un primo elicottero ha perlustrato l'area non trovando traccia dell'alpinista ed è stato necessario l'intervento di un secondo tecnico del Soccorso alpino.I tecnici hanno iniziato a cercare l'alpinista con un Artva speciale montato sotto l'elicottero che sorvolava la zona, e nel primo pomeriggio è avvenuto il ritrovamento ed il recupero della salma.

