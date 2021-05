https://it.sputniknews.com/20210528/filiera-italia-bene-blocco-dicitura-latte-per-bevande-vegetali-chiarezza-anche-per-la-carne-11477358.html

Filiera Italia: "Bene blocco dicitura latte per bevande vegetali, chiarezza anche per la carne"

Filiera Italia: "Bene blocco dicitura latte per bevande vegetali, chiarezza anche per la carne"

Filiera Italia ha commentato positivamente lo stop all'emendamento della riforma della Pac che avrebbe potuto consentire l’etichetta di latte alle bevande... 28.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-28T17:11+0200

2021-05-28T17:11+0200

2021-05-28T17:11+0200

economia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/10225457_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a7df35fde316fa2f9a6848961034083.jpg

La riforma della Pac sulla possibile etichettatura di bevande vegetali con il nominativo di "latte" è stata bloccata dall'Unione europea. Filiera Italia ha commentato la decisione ribadendo l'importanza di mantenere informazioni chiare nei confronti dei consumatori.Scordamaglia ha affermato infatti che l'emendamento era l'ennesimo tentativo delle multinazionali di ingannare i consumatori con prodotti di sintesi artificiali al posto dei prodotti naturali."L’emendamento era l'ennesima dimostrazione del tentativo da parte di multinazionali di sostituire prodotti di qualità naturali con prodotti di sintesi artificiali ingannando il consumatore e portandolo a credere che quello che acquista sia un prodotto ad alto valore nutrizionale non essendo invece così" ha proseguito il consigliere delegato.Decisioni chiare sulla carneVista la decisione presa riguardo le bevande vegetali, Filiera Italia ritiene necessario fare chiarezza anche sui prodotti simil-carne fatti a base di prodotti vegetali.Per Filiera Italia l'auspicio è che in assenza di un intervento comunitario sia il Governo italiano con una norma almeno nazionale ad intervenire, oltre a pretendere da Bruxelles la cancellazione del "Meat naming".Filiera Italia ha poi concluso ribadendo la necessità di non ingannare il consumatore portando quest'ultimo a credere nella presenza in questi prodotti di proteine e vitamine pari alla carne.

https://it.sputniknews.com/20210520/farm-to-fork-appello-delle-associazioni-europee-della-filiera-della-carne-a-vertici-ue-11192560.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, italia