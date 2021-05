FBI apre un'inchiesta per il caso del velivolo Ryanair dirottato in Bielorussia

https://it.sputniknews.com/20210528/fbi-apre-uninchiesta-per-il-caso-del-velivolo-ryanair-dirottato-in-bielorussia-11472235.html

28.05.2021

Rolandas Kiskis, il capo della polizia criminale lituana, ha dichiarato che il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti e la Polonia hanno avviato le proprie indagini su quello che è stato descritto come l'atterraggio forzato di un aereo Ryanair in Bielorussia."Oltre alla Polonia, che ha avviato la propria indagine preliminare, abbiamo avuto conferma dai nostri colleghi negli Stati Uniti che il Federal Bureau of Investigation ha avviato la propria inchiesta", ha detto Kiskis ai giornalisti.La dichiarazione arriva mentre il Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) ha sottolineato la necessità di stabilire i fatti relativi alla deviazione degli aerei Ryanair nell'ex repubblica sovietica.Intanto Valentin Rybakov, capo della Missione permanente bielorussa presso le Nazioni Unite, ha affermato di aver inviato note di protesta a sei membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - Estonia, Francia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti, come così come Belgio e Germania per la loro dichiarazione sull'atterraggio di emergenza Ryanair a Minsk.In precedenza, questi otto paesi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per condannare fermamente il dirottamento del volo con 132 persone a bordo verso l'aeroporto nazionale di Minsk e il seguente arresto di due passeggeri: il giornalista dell'opposizione bielorussa Roman Protasevich e la sua fidanzata, Sofia Sapega. La dichiarazione richiedeva anche l'immediato rilascio dei due fermati.Il membro della delegazione russa dell'ICAO Sergey Gudkov, da parte sua, ha sottolineato che la posizione di Mosca sulla deviazione dell'aereo Ryanair ha ricevuto sostegno dalla Cina e dal Sud Africa durante un recente incontro ICAO, ma "non è stata ascoltata" da altri membri.Il dirottamento dell'aereo Ryanair in BielorussiaDomenica scorsa, un volo operato dalla compagnia aerea irlandese Ryanair proveniente dalla Grecia e diretto in Lituania è stato dirottato nella capitale bielorussa Minsk a causa di una minaccia di bomba che in seguito si è rivelata essere falsa.Le nazioni occidentali hanno sostenuto che l'incidente fosse un atterraggio forzato per arrestare un passeggero, il giornalista Roman Protasevich, uno dei fondatori del canale di opposizione Telegram Nexta, attivo durante le proteste post-elettorali dello scorso anno in Bielorussia e poi designato come estremista.Non è la prima volta che un aereo viene fermato su richiesta di un paese terzo. Nel 2013, l'aereo dell'allora presidente della Bolivia Evo Morales è stato dirottato dall'Austria per effettuare un atterraggio di emergenza per volere degli Stati Uniti, durante le ricerche di Edward Snowden.

