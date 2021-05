https://it.sputniknews.com/20210528/elezioni-napoli-manfredi-voglio-ripartire-dai-giovani-e-dalle-periferie-non-solo-geografiche-11470501.html

Elezioni Napoli, Manfredi: “Voglio ripartire dai giovani e dalle periferie, non solo geografiche”

L’ex rettore dell’Università Federico II spiega di aver sciolto le sue riserve sulla candidatura a primo cittadino di Napoli per l’impegno assunto dai leader... 28.05.2021, Sputnik Italia

Gaetano Manfredi aveva declinato l’invito a candidarsi solo due settimane fa, denunciando il debito da 5 miliardi della città e la sua conseguente incapacità di poter dare risposte alla cittadinanza. Ma proprio questa sua posizione, ha detto oggi in un'intervista a Repubblica, ha acceso “un dibattito nazionale, non solo su Napoli, ma sul grande tema dei Comuni, rimasto sotto traccia in tempo di Covid”. E nel Patto per Napoli sottoscritto ieri da Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza “ci sono risposte ad alcune mie richieste”, ha precisato Manfredi. Non solo l’impegno da 150 milioni l’anno per la gestione commissariale del debito, ma “anche un Piano straordinario per assunzione e riqualificazione di personale”.L’ex ministro dell’Università del governo Conte ha quindi spiegato quali saranno le sue priorità: Il voto in autunnoLe elezioni amministrative in programma a giugno sono state rinviate all’autunno, in una data compresa tra il 15 settembre e il 16 ottobre, a causa della pandemia di Covid-19. Oltre a Napoli, eleggeranno il primo cittadino anche Roma, Torino, Milano, Trieste e Bologna.

