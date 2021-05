https://it.sputniknews.com/20210528/di-maio-chiedo-scusa-a-uggetti-mai-piu-gogna-mediatica-11477947.html

Di Maio: “Chiedo scusa a Uggetti, mai più gogna mediatica”

Il ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5S chiede scusa per aver contribuito alla gogna mediatica che travolse l’ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti... 28.05.2021, Sputnik Italia

In una lettera pubblicata oggi su Il Foglio, Luigi Di Maio chiede scusa a Uggetti, esponente del Pd arrestato nel 2016 con l’accusa di turbativa d’asta e assolto nei giorni scorsi perché “il fatto non sussiste”. All’epoca dei fatti, Uggetti venne travolto da una campagna mediatica molto dura, mentre la sua assoluzione è passata quasi sotto traccia sui media. Le parole di Di MaioL’ex capo politico del M5S afferma di ricordare bene i giorni in cui la notizia dell’arresto di Uggetti portò diversi partiti italiani a chiederne le dimissioni, sottolineando che nello stesso periodo erano in corso le campagne elettorali per le amministrative a Roma, Torino, Napoli, Milano e Bologna.Tutte le forze politiche avevano il diritto di chiedere le dimissioni del sindaco, ha sottolineato oggi Di Maio, "ma campagne social, sit-in di piazza, insinuazioni, utilizzo di frasi al condizionale che suonano come indicative, con il senno di poi, credo siano stati profondamente sbagliate". Al ministro preme "non essere frainteso", dicendosi "fortemente convinto che chi si candida a rappresentare le istituzioni abbia il dovere di mostrarsi sempre trasparente nei confronti dei cittadini, e che la cosiddetta questione morale non possa essere sacrificata sull'altare di un cieco garantismo". La reazione di Uggetti"Spero e credo che questo ravvedimento sia sincero", ha detto Uggetti al Tg3, auspicando che "possa essere utile alle tante persone che sono state linciate o additate prima che si accertassero i fatti".

Rachele Samo

Notiziario

