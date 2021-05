https://it.sputniknews.com/20210528/covid-italia-cala-ancora-lindice-rt-072-11470294.html

Covid Italia, cala ancora l'indice Rt: 0,72

Possibili ulteriori allentamenti in diverse regioni, qualora i dati dovessero essere confermati anche la prossima settimana. 28.05.2021, Sputnik Italia

Stando all'ultimo dell'Istituto superiore della sanità sulla diffusione del coronavirus in Italia, l'indice Rt nazionale ha subito un'ulteriore flessione, arrivando a quota 0,72, con un range compreso tra 0,65 e-0,78, per un miglioramento rispetto al 0,78 della settimana scorsa.Cala anche l'incidenza, che scende a quota 47 nel periodo di riferimento 21-27 maggio 2021, mentre una settimana fa era a 66.Si tratta di dati importanti, che consentiranno ulteriori allentamenti in futuro, ma che già a partire da lunedì porteranno i primi frutti, quando tre regioni diventeranno bianche.I dati sulle vaccinazioniIntanto in mattinata l'Ufficio della Presidenza del Consiglio aveva reso noti gli ultimi dati aggiornati sull'andamento della campagna vaccinale in Italia.Sono 32.958.928 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia dalla fine del mese di dicembre 2020.Per quanto concerne i soggetti che hanno concluso il proprio ciclo vaccinale, tale cifra sale a 11.206.454, pari al 18,91% della popolazione target.

