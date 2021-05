https://it.sputniknews.com/20210528/cashback-per-i-furbetti-delle-microspese-niente-bonus-11481885.html

Cashback, per i furbetti delle microspese niente bonus

Partite le prime verifiche anti-furbetti del cashback: i controlli, effettuati su microspese fatte in modo ricorrente e con importi irrisori, porteranno a... 28.05.2021, Sputnik Italia

pagamenti

economia

italia

Per coloro che hanno attuato la strategia delle micro transazioni per effettuare un unico acquisto, con lo scopo di arrivare al "super bonus" del cashback di Stato, scattano le prime verifiche "anti-furbetti" al raggiungimento del primo semestre dopo l'avvio del programma.Gli utenti che avranno effettuato transazioni sospette riceveranno un messaggio direttamente sull'App IO e avranno tempo 7 giorni per comprovare che l'illecito rilevato sia in realtà solo un errore.Il messaggio sarà indirizzato verso le transazioni considerate "anomale", "ricorrenti" e di "importo irrisorio" o effettuate "in numero elevato presso lo stesso esercente lo stesso giorno".Scaduti i 7 giorni, durante i quali l'utente potrà comprovare la realtà delle transazioni, le operazioni verranno stornate e non contribuiranno quindi a scalare la classifica del "super bonus". Per comprovare la transazione, sarà necessario compilare un apposito modulo contestando una per una le segnalazioni ricevute, ovviamente producendo le prove richieste.Le pratiche irregolari sempre più numerose di diversi utenti avevano portato ad aprile a discutere del problema anche in Parlamento con la proposta di cancellazione mossa da Fdi, in seguito bocciata.

