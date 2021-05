https://it.sputniknews.com/20210528/carnivac-cov-vaccino-contro-il-covid-19-per-animali-11476757.html

Carnivac-Cov: vaccino contro il COVID-19 per animali

Carnivac-Cov: vaccino contro il COVID-19 per animali

Il servizio russo di controllo veterinario e fitosanitario, Rosselkhoznadzor, ha prodotto le prime 17.000 dosi del vaccino contro il coronavirus animale... 28.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-28T15:39+0200

2021-05-28T15:39+0200

2021-05-28T15:57+0200

infografica

multimedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/11477051_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_c986230b881f21001f6b3cef8631d6b3.png

"È stato prodotto il primo lotto di 17.000 dosi del vaccino contro l'infezione dal nuovo coronavirus animale Carnivac-Cov", ha detto la consulente dell'agenzia, Yulia Melano. Il vaccino è stato prodotto in linea con le tempistiche indicate in precedenza dall'organizzazione.Ha notato che c'erano già ordini per queste prime dosi, che sarebbero state distribuite il prima possibile tra diverse città e regioni della Russia. La funzionaria ha aggiunto che il possibile volume di produzione di questo farmaco è ora stimato fino a 3 milioni di dosi al mese, ma in futuro, se c'è domanda, può essere portato a 5 milioni.Il 31 marzo 2021 la Russia ha registrato il primo vaccino al mondo contro il COVID-19 per gli animali Carnivac-Cov.

https://it.sputniknews.com/20210331/covid-russia-registra-il-primo-vaccino-al-mondo-per-gli-animali-10346987.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infografica, multimedia