Attacco con coltello a Nantes, l'assalitore soffriva di schizofrenia

2021-05-28T18:15+0200

"Questo uomo era francese, è nato in Francia, aveva 40 anni. E' stato in prigione, nel 2016 è stato nuovamente condannato per la pratica rigorosa dell'Islam e la radicalizzazione. Gli è stata anche diagnosticata una grave forma di schizofrenia", ha raccontato Darmanin, arrivato sul luogo dell'attacco. Il ministro ha anche comunicato che la vita dell'agente non è in pericolo. "Sopravvivrà", ha detto. Nella mattinata di oggi un uomo ha aggredito un'agente di polizia con un coltello nella città francese di La Chapelle-sur-Erdre, vicino a Nantes. La donna ha riportato gravi ferite. L'incidente si è verificato in una stazione di polizia. L'aggressore ha tolto la pistola alla vittima e si è allontanato dalla scena del crimine. La polizia ha avvertito i residenti del possibile pericolo. Al momento non ci sono informazioni su possibili moventi per l’attacco. L'aggressore è stato gravemente ferito in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine e poi arrestato. E' deceduto per le ferite riportate.

