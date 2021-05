https://it.sputniknews.com/20210527/vaccino-covid-dal-10-giugno-addio-alle-fasce-deta-per-le-prenotazioni-11456092.html

Vaccino Covid, dal 10 giugno addio alle fasce d’età per le prenotazioni

Ancora altre due settimane per tutelare i più fragili, poi anche chi ha meno di 40 anni potrà prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid. E’ il piano del... 27.05.2021, Sputnik Italia

La circolare è pronta e arriverà entro il 10 giugno, scrive oggi il Corriere della Sera, secondo cui per quella data tutti gli italiani con meno di 40 anni potranno prenotare il vaccino. Obiettivo del commissario è allineare le regioni in modo da evitare che ci siano aree del Paese che corrono e altre che rimangono indietro, soprattutto rispetto agli anziani e ai fragili. Per questo motivo è stato deciso di attendere altre due settimane, invitando tutti a dare la priorità agli over 60, per poi affrontare la questione della seconda dose da somministrare a chi è in vacanza. A fine giugno disponibili 28 milioni di dosiPer la fine di giugno i vaccini a disposizione saranno oltre 28 milioni. Quantità sufficiente a coprire le fasce d’età previste e andare oltre, stando ai calcoli fatti dallo stesso commissario nei giorni scorsi: Per il commissario rimane essenziale “terminare queste classi”, ma di fronte alle iniziative già lanciate da diverse regioni a favore di over 30, maturandi e over 18, il generale vuole anche evitare che si arrivi al “rompete le righe”. Sarà così la sua circolare a dettare la linea in previsione di ottenere l’immunità di gregge a fine settembre, come Figliuolo ha dichiarato più volte.

Rachele Samo

