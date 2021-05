https://it.sputniknews.com/20210527/tunisia-esenta-i-turisti-vaccinati-dallobbligo-di-test-e-quarantena-11462267.html

Tunisia esenta i turisti vaccinati dall'obbligo di test e quarantena

Tunisia esenta i turisti vaccinati dall'obbligo di test e quarantena

Le autorità tunisine revocano l'obbligo di presentare un risultato negativo del test PCR e quarantena per gli individui in arrivo nel Paese vaccinati contro il... 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27T16:07+0200

2021-05-27T16:07+0200

2021-05-27T16:07+0200

coronavirus

turismo

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/450/35/4503553_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_688c4f19b35a03b9b51e70b55a9a38da.jpg

"Dal primo giugno sono esenti dall'obbligo di quarantena o presentazione di un risultato negativo del test PCR: cittadini in arrivo completamente vaccinati contro il coronavirus e in possesso di un codice QR che lo certifica o un documento rilasciato dalle autorità sanitarie, nonché le persone in arrivo che hanno avuto il coronavirus confermato almeno sei settimane prima dell'arrivo", precisa il documento.Per gli altri passeggeri di età superiore ai 12 anni, i requisiti rimangono gli stessi: è necessario presentare un risultato del test PCR negativo con un codice QR e sottporsi ad una quarantena obbligatoria di sette giorni.Allo stesso tempo, le autorità proseguono con i test rapidi e mettono in quarantena in caso di positività al COVID-19. Dall'inizio della pandemia nel Paese sono stati conclamati 339.000 casi di contagio dal coronavirus, con 299.000 guariti e 12.398 deceduti. Nell'ambito della campagna di immunizzazione in Tunisia vengono utilizzati vaccini Pfizer/BioNTech, CoronaVac e Sputnik V.

https://it.sputniknews.com/20210419/grecia-approva-lingresso-di-turisti-senza-obbligo-di-quarantena-10431946.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, turismo, mondo