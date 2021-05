https://it.sputniknews.com/20210527/trasporto-aereo-i-biglietti-emessi-da-alitalia-non-saranno-validi-per-ita-11466885.html

Trasporto aereo, i biglietti emessi da Alitalia non saranno validi per Ita

Trasporto aereo, i biglietti emessi da Alitalia non saranno validi per Ita

Tra le novità della riunione tenutasi ieri sul destino di Alitalia, i biglietti emessi da Alitalia e il programma di fidelizzazione MilleMiglia non potranno... 27.05.2021, Sputnik Italia

Nella riunione tenutasi ieri su Alitalia tra la vice presidente della Commissione europea Margrethe Vestager, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il ministro dell’Economia Daniele Franco è stato trovato un accordo per permettere alla Commissione europea di rilevare la discontinuità economica tra Alitalia e Ita.Ora l'Italia dovrà fornire i documenti che mettono per iscritto l’intesa raggiunta, secondo le fonti di Bruxelles riportate da Agi.Business plan della nuova compagnia: taglio dei dipendenti, Ita decollerà non prima di agostoSecondo gli accordi raggiunti, il ramo aviation verrà ridotto rispetto a quello di Alitalia con meno rotte e meno aerei, causando il licenziamento dei dipendenti considerati in esubero. Inoltre per far partire Ita sarà necessaria una richiesta di licenza operativa, che causerà una partenza della nuova compagnia non prima di agosto.I biglietti comprati Alitalia non validi per ItaSecondo le fonti di Bruxelles, i biglietti emessi da Alitalia e il programma di fidelizzazione MilleMiglia non saranno validi per la compagnia Ita, poiché il passaggio di ticket da una società all'altra determinerebbe la continuità economica tra la vecchia e la nuova compagnia, con tutte le responsabilità che ne conseguono in merito al procedimento Ue ancora in corso sui prestiti ponte ricevuti da Alitalia.Sarà più probabile un risarcimento economico per coloro che avevano già acquistato un biglietto di Alitalia per il periodo in cui la vecchia compagnia potrebbe non essere più in grado di volare. Per quanto riguarda invece il programma di fidelizzazione MilleMiglia, le prospettive si fanno più incerte in merito a una possibile messa all’asta del programma.

