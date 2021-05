https://it.sputniknews.com/20210527/tragedia-stresa-mottarone-dipendente-funivia-confessa-freno-di-emergenza-bloccato-da-un-mese-11455039.html

Tragedia Stresa-Mottarone, dipendente funivia confessa: freno di emergenza bloccato da un mese

Tragedia Stresa-Mottarone, dipendente funivia confessa: freno di emergenza bloccato da un mese

Gabriele Tadini, dipendente delle Ferrovie del Mottarone, è stato il primo dei fermati per la tragedia avvenuta lo scorso 23 maggio a confessare le proprie responsabilità sull'accaduto.Per la Procura di Verbania, diretta dal procuratore Olimpia Bossi, quella del Tadini sarebbe stata una scelta "consapevole e concordata" con il proprietario della struttura Luigi Nerini e con Enrico Perocchio, consulente esterno per la funivia e dipendente della Leitner che nell'impianto di Stresa ha in carico la manutenzione straordinaria e ordinaria. Le oltre 4 ore di deposizione del dipendente delle Ferrovie del Mottarone hanno evidenziato come nel corso dell'ultimo mese erano stati effettuati almeno due interventi tecnici sulla cabinovia per risolvere problemi che essa aveva da un mese o mese e mezzo:I capi di accusaPer questi motivi, su Tadini, Nerini e Perocchio pende l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni plurime oltre che di omissione dolosa.Sul registro degli indagati, però, potrebbero finire anche altri nomi, con gli inquirenti che accerteranno se e chi fosse ancora al corrente della precaria situazione relativa alla cabinovia di Stresa.La difesa degli indiziatiE mentre Tadini ha già parlato, gli altri due imputati, Luigi Nerini ed Enrico Perocchio hanno scelto approcci totalmente opposti. Se il primo si è chiuso nel silenzio, il legale del Perocchio, a nome del proprio assistito, ha negato categoricamente che possa essere stata omessa la rimozione della ganascia che impedisce la corretta frenata di emergenza.La tragedia di StresaDomenica scorsa, 23 maggio, si è verificato un improvviso cedimento della funivia Stresa-Mottarone.Nell'incidente sono deceduti 14 dei 15 passeggeri, dopo il cedimento del cavo di sostegno ad appena 100 metri dall'ultimo pilone, in uno dei tratti più elevati della funivia: tredici persone sono morte sul colpo, mentre due bambini sono stati ricoverati in gravi condizioni. Uno dei due, di appena 9 anni, è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate.

