Strage Mottarone, migliorano le condizioni di Eitan: è cosciente e parla con la zia

L'unisco superstite del disastro della funivia ha ripreso conoscenza ma rimane in terapia intensiva e prognosi riservata per la gravità dei traumi riportati. 27.05.2021, Sputnik Italia

Sono in progressivo miglioramento le condizioni di Eitan, il bambino unico sopravvissuto al disastro del Mottarone. Il piccolo ha ripreso conoscenza, parla con la zia Aya e si guarda intorno. Lo rendono noto i sanitari dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato.I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e il bambino prosegue ricoverato in terapia intensiva, per la gravità dei traumi riportati al torace e per le fratture agli arti. Nei prossimi giorni verrà dimesso dalla rianimazione e trasferito in un reparto di degenza. Il piccolo Eitan è stato estubato ieri e riprende gradualmente conoscenza. E' seguito da un'equipe di psicologi guidato dalla dottoressa dottoressa Marina Bertolotti, che accompagnerà la degenza per evitare i traumi del risveglio. Verranno "assecondati i tempi del bambino", spiegano i sanitari, e si deciderà con i familiari cosa e come raccontare la tragedia vissuta. La tragedia di MottaroneDomenica scorsa, 23 maggio, si è verificato un improvviso cedimento della funivia Stresa-Mottarone. Nell'incidente sono deceduti 14 dei 15 passeggeri, dopo il cedimento del cavo di sostegno ad appena 100 metri dall'ultimo pilone, in uno dei tratti più elevati della funivia: tredici persone sono morte sul colpo, mentre due bambini sono stati ricoverati in gravi condizioni. Uno dei due, di appena 9 anni, è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nella notte di ieri sera 3 persone sono state poste in stato di fermo poiché, secondo lo sviluppo delle indagini, il sistema di sicurezza potrebbe essere stato manomesso.

