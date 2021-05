https://it.sputniknews.com/20210527/siria-borrell-contesta-le-elezioni-presidenziali-non-soddisfano-criteri-del-voto-democratico-11457426.html

Siria, Borrell contesta le elezioni presidenziali: non soddisfano criteri del voto democratico

Siria, Borrell contesta le elezioni presidenziali: non soddisfano criteri del voto democratico

L'alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza contesta la legittimità delle elezioni presidenziali tenutesi in Siria. 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27T11:20+0200

2021-05-27T11:20+0200

2021-05-27T11:20+0200

ue

politica internazionale

siria

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11442906_0:177:3153:1951_1920x0_80_0_0_f6e577a9ab5a7f90047ddb5cb18e97f2.jpg

Il capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, non riconosce la legittimità delle elezioni presidenziali tenute mercoledì in Siria e ritiene che il voto né soddisfa i principi di democraticità né contribuisce al processo di pace. "Le elezioni che si sono svolte in Siria il 26 maggio non hanno soddisfatto nessuno dei criteri di un voto autenticamente democratico, non contribuiscono alla soluzione del conflitto", ha affermato in una nota.Borrell sottolinea la necessità che le elezioni in Siria si svolgano all'interno di un "autentico processo politico", in base a quanto previsto dalla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Aggiunge che il voto può essere credibile solo se si tiene in un ambiente neutrale, in una competizione politica libera ed equa, con la partecipazione di tutti i siriani, compresi i profughi e i membri della diaspora. Conferma da parte dell'UE la disponibilità a sostenere un voto libero ed equo sotto la supervisione delle Nazioni Unite secondo "secondo i più elevati standard internazionali di trasparenza e responsabilità".Le elezioni presidenziali in Siria si sono tenute mercoledì 26 maggio. I 12 mila seggi sono rimasti aperti sino alle ore 19 ora locale. Il presidente Assad e la moglie hanno votato nella città simbolo di Douma. Diversi osservatori internazionali dalla Russia e dagli Usa hanno monitorato il processo elettorale.

1

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ue, politica internazionale, siria, mondo