Servizi finanziari a rischio truffa, la Consob oscura 5 siti abusivi

L'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari ha ordinato l'oscuramento di 5 siti internet che offrivano abusivamente servizi finanziari. 27.05.2021, Sputnik Italia

La Consob, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" con cui può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web, ha ordinato l'oscuramento di 5 siti internet.I suddetti siti di fatto offrivano servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.Questo porta a 457 il totale dei siti oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019. Sono attualmente in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet operanti in Italia. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni."La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo" si legge nel comunicato dell'Autorità.Di seguito i 5 siti internet oscurati da Consob:

