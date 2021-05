https://it.sputniknews.com/20210527/salgono-a-32-le-vittime-delleruzione-del-nyiragongo-in-congo-11456487.html

Salgono a 32 le vittime dell'eruzione del Nyiragongo in Congo

Si fa sempre più complicata la situazione in Congo dopo l'eruzione del vulcano Nyiragongo. 27.05.2021, Sputnik Italia

E' salito a 32 persone il bilancio delle vittime dell'eruzione del vulcano Nyiragongo, in Congo, la maggior parte delle quali sono decedute per cause secondarie e non per la lava stessa. Le colate laviche hanno distrutto 2500 edifici tra cui 3 centri medici. Lentamente stanno diventando disponibili nuovi dettagli sulla recente eruzione e l'attuale attività tellurica nel sottosuolo del vulcano continua a preoccupare gli esperti. Lo spostamento verticale è massimo nell'area della città di Goma, dove sono diventate visibili numerose crepe nel terreno.Crepe simili nel terreno sono state osservate anche durante e subito dopo le ultime eruzioni nel 1977 e nel 2002, ma fortunatamente non hanno provocato ulteriori conseguenze.

