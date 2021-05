https://it.sputniknews.com/20210527/real-madrid-ufficiale-laddio-di-zinedine-zidane-11459150.html

Real Madrid, ufficiale l'addio di Zinedine Zidane

Real Madrid, ufficiale l'addio di Zinedine Zidane

Le notizie sulle possibili dimissioni di Zidane circolavano da tempo, nonostante il leggendario francese fosse legato ai Blancos con un contratto fino al 2022. 27.05.2021, Sputnik Italia

Zinedine Zidane si è dimesso dalla carica di allenatore del Real Madrid mercoledì sera dopo le recenti deludenti prestazioni del club. Nelle prime ore della mattinata, il club spagnolo ha confermato che Zidane aveva lasciato il club con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web.La leggenda del calcio francese veva a precedentemente espresso la sua rabbia, affrontando le recenti debacle del Real Madrid in Champions League e in campionato e aveva di fatto manifestato la propria voglia di cambiare aria.I Blancos nello scorso fine settimana hanno dovuto assistere al trionfo nella Liga dei rivali cittadini dell'Atletico, che li hanno sopravanzati di due lunghezze.Quello ufficializzato oggi è il secondo addio di Zizou al Real Madrid, dopo che il transalpino aveva già lasciato una volta nel 2018 in seguito alla vittoria di tre Champions League consecutive, per poi tornare nel 2019.

