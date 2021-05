https://it.sputniknews.com/20210527/paesi-bassi-giudici-olandesi-ispezionano-il-relitto-dellaereo-malaysia-airlines-mh17-11462839.html

Paesi Bassi: giudici olandesi ispezionano il relitto dell’aereo Malaysia Airlines MH17

Paesi Bassi: giudici olandesi ispezionano il relitto dell'aereo Malaysia Airlines MH17

Un team di giudici olandesi ha ispezionato il relitto dell’aereo di linea del volo della compagnia Malaysia Airlines MH17 nell’ambito il processoa tre russi e... 27.05.2021, Sputnik Italia

I giudici hanno ispezionato l’esterno e l’interno del relitto, che è stato trasportato dall’Ucraina in treno e aereo alla base aerea olandese. Il relitto si trova in un hangar a Gilze Base, aerea di Rijen, nel sud dei Paesi Bassi, dove è stato possibile ricostruire parte del Boeing 777 utilizzando, in particolare, pezzi frontali.Il boeing malese del volo MH17, partito da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur, si è schiantato il 17 luglio 2014 nei pressi di Donetsk. A bordo c'erano 298 persone, tutte morte. Kiev ha incolpato i combattenti indipendentisti per l'incidente; a loro volta i ribelli del Donbass hanno respinto le accuse sostenendo di non aver i mezzi per abbattere un aereo ad una quota del genere.Il Gruppo Investigativo Congiunto (Joint Investigation Group, JIT - ndr), sotto la guida della Procura generale olandese senza la partecipazione della Russia, sta indagando sulle circostanze dell'incidente, ha già presentato i risultati provvisori. L'inchiesta afferma che il boeing sarebbe stato abbattuto dal sistema missilistico antiaereo Buk appartenente alla 53a brigata missilistica antiaerea delle forze armate russe di Kursk.

