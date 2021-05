https://it.sputniknews.com/20210527/operazione-sorpasso-sequestrate-ville-e-auto-per-1-milione-di-euro-ad-un-imprenditore-di-potenza-11465396.html

Operazione "Sorpasso", sequestrate ville e auto per 1 milione di euro ad un imprenditore di Potenza

Secondo le indagini della procura i beni sequestrati sarebbero stati acquisiti con proventi di attività illecite. Sigillata una prestigiosa villa intestata... 27.05.2021, Sputnik Italia

La Guardia di Finanza di Potenza ha sequestrato beni mobili, immobili quote societarie e disponibilità finanziarie, per un valore totale di circa un milione di euro a Franco Velluzzi, noto imprenditore potentino operante nel commercio di autoveicoli, al termine dell'operazione "Sorpasso" coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. Da quanto emerso dalle indagini, i beni oggetto del sequestro sarebbero stati acquisiti "con i proventi derivanti dai numerosi illeciti fiscali". In un comunicato il procuratore di Potenza, Francesco Curcio, ha definito Velluzzi un soggetto "fiscalmente e socialmente pericoloso, nell’accezione prevista dal Codice antimafia". Nel corso degli anni l'imprenditore è stato più volte condannato in via definitiva per reati tributari e comuni, accumulando un debito fiscale di oltre sei milioni di euro "relativo a imposte non pagate", è specificato nella nota diffusa dalla Procura di Potenza. Il lavoro di indagine delle Fiamme Gialle ha scandagliato le operazioni di compravendita di beni mobili e immobili e gli atti di costituzione di società effettuati dall'indagato. Tra i beni sequestrati compare una villa di "notevole pregio" e diverse auto di grossa cilindrata.

