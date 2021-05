https://it.sputniknews.com/20210527/morte-maradona-scatta-il-divieto-di-lasciare-largentina-per-gli-accusati-di-omicidio-volontario-11465856.html

Morte Maradona, scatta il divieto di lasciare l'Argentina per gli accusati di omicidio volontario

Ai sette accusati di omicidio volontario nel quadro delle indagini sulla morte di Diego Armando Maradona è stato vietato di lasciare l'Argentina, riporta il... 27.05.2021, Sputnik Italia

"Questa mattina il giudice Orlando Diaz nel contesto dell'accusa di presunto omicidio volontario con dolo eventuale ha proibito a Leopoldo Luque (il medico personale di Maradona, ndr) e alla psichiatra Agustina Kosachov di lasciare il Paese", osserva il quotidiano.Lo stesso provvedimento interessa anche altri cinque accusati. In precedenza il pubblico ministero aveva presentato accuse di omicidio volontario con dolo eventuale nei confronti di sette persone coinvolte nel caso.La commissione medica interdisciplinare, convocata per indagare sulla morte di Maradona, nelle sue conclusioni ha definito inadeguate, insufficienti e imprudenti le azioni dei medici responsabili della salute del Pibe de Oro.Secondo la commissione, a Maradona non sono stati prestati trattamenti e cure necessari, portandolo alla morte. Inoltre, i medici hanno stabilito l'ora esatta della morte dell'ex calciatore: nel momento in cui tentavano di rianimarlo era già morto da diverse ore.Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni.

