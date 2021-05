https://it.sputniknews.com/20210527/monza-e-brianza-sequestrati-8-distributori-di-carburante-non-autorizzati-5-i-denunciati-11463354.html

Monza e Brianza: sequestrati 8 distributori di carburante non autorizzati, 5 i denunciati

La Guardia di Finanza di Monza ha portato a termine l'operazione "Cangerous Oil" sequestrando 8 distributori di carburante per uso privato insieme a 27... 27.05.2021, Sputnik Italia

Al termine delle indagini nell'operazione "Cangerous Oil" nel settore della distribuzione di carburanti extra-rete, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno posto sotto sequestro 8 distributori di carburante per uso privato i quali operavano senza le dovute autorizzazioni.Insieme al sequestro dei locali, gli agenti hanno sequestrato prodotti energetici per oltre 32.000 litri pari a più di 27 tonnellate composti principalmente da gasolio per autotrazione, cherosene ed olio lubrificante.L'indagine si è concentrata su aziende che operavano nel settore dell'autotrasporto, le quali risultavano utilizzare in proprio impianti di distribuzione carburanti e beneficiando di agevolazioni sul gasolio usato.Gli impianti non erano presenti sui registri dell'Amministrazione Finanziaria, risultando non solo illeciti ma anche pericolosi per l’incolumità pubblica in quanto privi delle autorizzazioni di prevenzione incendi prescritte per la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili o esplodenti.5 sono le persone denunciate a piede libero per i reati di sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, omessa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della prevenzione incendi, omessa denuncia di materie infiammabili e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.Insieme alle denunce sono state emesse dalle Fiamme gialle sanzioni amministrative per 65mila euro. Il valore degli impianti sequestrati ammonta invece a 150mila euro.

