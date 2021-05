https://it.sputniknews.com/20210527/matrimonio-combinato-18enne-pakistana-scompare-a-novellara-si-indaga-per-omicidio-11457005.html

Matrimonio combinato, 18enne pakistana scompare a Novellara: si indaga per omicidio

Matrimonio combinato, 18enne pakistana scompare a Novellara: si indaga per omicidio

La giovane aveva denunciato ai servizi sociali i genitori che sono tornati d'urgenza in Pakistan. Dopo un mese di ricerche gli inquirenti indagano per... 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27T11:07+0200

2021-05-27T11:07+0200

2021-05-27T11:07+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/852/82/8528230_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f668877f02ad3d81fe289b25bdc61148.jpg

Una giovane pakistana è scomparsa nel nulla a Reggio Emilia, dopo aver denunciato i genitori che volevano costringerla a nozze combinate. La coppia adesso è tornata d'urgenza in Pakistan e della ragazza non ci sono tracce. Gli inquirenti indagano da quasi un mese e non escludono l'omicidio.Ancora minorenne Saman Habbas, questo il nome della donna, si era rivolta ai servizi sociali perché i genitori l'avevano destinata a nozze islamiche combinate con un cugino connazionale. Una volta maggiorenne aveva deciso di tornare a Novellara, comune della Bassa Reggiana dove risiedeva, allontanandosi successivamente per qualche settimana in Nord Europa. La ragazza non sarebbe partita con loro, in base agli accertamenti con gli aeroporti. A destare l'allarme è la mancanza di una denuncia della scomparsa assieme all'improvviso allontanamento della famiglia. Per il momento vige il massimo riserbo degli inquirenti ma non si esclude il ricorso a rogatorie internazionali per indagini tra i familiari.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia