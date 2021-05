https://it.sputniknews.com/20210527/leonardo-e-maie-tecnimont-uniti-per-la-progettazione-di-impianti-green-di-nuova-generazione-11463155.html

Leonardo e Maie Tecnimont uniti per la progettazione di impianti green di nuova generazione

Le due società lavoreranno a stretto contatto per la creazione di progetti pilota sia in Italia che all'estero. 27.05.2021, Sputnik Italia

Leonardo e il Gruppo Maire Tecnimont hanno siglato quest'oggi un'intesa relativa alla progettazione di impianti greenfield e brownfield di nuova generazione per la trasformazione delle risorse naturali e nella chimica verde, fornendo soluzioni integrate di cyber security e per la digitalizzazione dei processi operativi. Lo si apprende dal comunicato ufficiale di Leonardo, che specifica come l'accordo, della durata iniziale di 24 mesi, sia stato siglato da Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire Tecnimont, e da Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, alla presenza di Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, e di Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber Security di Leonardo.Le due aziende, come viene riportato, si propongono di creare un'unica piattaforma di progettazione e di ingegneria in Italia al fine di invididuare progetti pilota in Italia e all'esterò così da poter sviluppare siti industriali di nuova generazione.Le aree di intervento previste dall'intesa saranno sostanzialmente tre:Da parte sua, il presidente di Maire, Fabrizio D'Amato, ha sottolineato come il rilancio dell'economia passi anche dalla "spinta verso le eccellenze industriali ed imprenditoriali italiane" così come dal "supporto della trasformazione digitale e della transizione energetica". Nella giornata di ieri Leonardo ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Microsoft per la realizzazione di progetti che vadano a contribuire alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana.

