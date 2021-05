https://it.sputniknews.com/20210527/la-danimarca-usa-il-corano-per-convincere-i-musulmani-a-vaccinarsi-11459302.html

La Danimarca usa il Corano per convincere i musulmani a vaccinarsi

La Danimarca usa il Corano per convincere i musulmani a vaccinarsi

La Danimarca, come molti altri paesi europei, ha visto tassi di vaccinazione COVID-19 più bassi tra la sua popolazione musulmana. Per affrontare il loro... 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27T19:29+0200

2021-05-27T19:29+0200

2021-05-27T19:29+0200

scandinavia

islam

danimarca

immigrazione

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/844/64/8446452_0:233:4455:2739_1920x0_80_0_0_de2ef85ca690b53480cf2b1711146c5f.jpg

È ḥalāl essere vaccinati? Cioè è conforme alla religione musulmana? E cosa pensava il profeta Maometto della medicina? Queste sono alcune delle domande affrontate in un controverso opuscolo delle autorità sanitarie danesi al fine di aumentare i tassi di vaccinazione tra i musulmani del Paese.In tale opuscolo, pubblicato sulla pagina dello Statens Serum Institut, un istituto di ricerca di Copenaghen che si occupa di prevenire malattie infettive, disturbi congeniti e minacce da armi di distruzione di massa, le idee sbagliate e le cospirazioni che dissuadono i musulmani dal farsi vaccinare vengono confutate una per una proprio assicurando che i vaccini ‘rispettano il Corano’. Ad esempio, il libretto assicura che non c'è motivo di temere che il vaccino contenga alcol, gelatina di suini o cellule di feti, né c'è motivo di credere che l'iniezione possa danneggiare il DNA della fertilità di coloro che vengono vaccinati.Nella prefazione all'opuscolo, il direttore generale dell'Autorità sanitaria danese Søren Brostrøm sottolinea che migliaia di domande sul COVID-19 riceveranno risposta nel testo. Tuttavia, a parte i professionisti medici, alcune delle risposte si basano su interpretazioni del Corano."Le organizzazioni musulmane che supportano questo opuscolo hanno pieno rispetto per il fatto che ci possono essere molte interpretazioni degli insegnamenti islamici e che le interpretazioni che emergono qui non sono condivise da tutti. Pertanto, ogni individuo è incoraggiato a impegnarsi in un dialogo con le proprie guide spirituali, consulenti e operatori sanitari ", ha scritto nella prefazione Naveed Baig, imam dell'ospedale e collaboratore dell'opuscolo.Tra le altre cose, il libretto fa riferimento alla fiducia in Allah, suggerendo che "la fiducia in Dio e l'auto-aiuto attivo vanno di pari passo e non sono opposti". Inoltre, i musulmani sono rassicurati dal fatto che lo stesso profeta Maometto abbia ricevuto cure mediche. Inoltre, sottolinea che i musulmani possono visitare la Mecca solo se vengono vaccinati, citando un requisito delle autorità sanitarie saudite.Poiché è piuttosto insolito per lo Stato danese utilizzare argomenti islamici nelle campagne sanitarie, l'opuscolo ha suscitato una forte reazione.Il portavoce dei conservatori Marcus Knuth lo ha definito una "pazzia delirante".Il servizio sanitario ha giustificato le sue azioni con incomprensioni sorte nelle comunità musulmane. L'agenzia si è sentita costretta ad allearsi con le autorità musulmane per stroncare sul nascere i malintesi sull'Islam e sui vaccini."Pertanto, il volantino è diviso in due parti. Una che riguarda gli operatori sanitari, dove risponde il National Board of Health, e l'altra è scientifica. E poi è chiaro che ci sono alcune sovrapposizioni dove c'è input da entrambe le parti", ha detto Niels Sandø Pedersen dell’Ufficio Sanitario.

https://it.sputniknews.com/20210326/svezia-testa-di-cinghiale-posta-su-corano--dopo-il-caso-dellaggressore-afghano-si-teme-escalation-10320209.html

scandinavia

danimarca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scandinavia, islam, danimarca, immigrazione, mondo