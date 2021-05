https://it.sputniknews.com/20210527/il-petrolio-sale-e-sfiora-i-69-al-barile-grazie-alle-aspettative-di-ripresa-della-domanda-11466709.html

Il petrolio sale e sfiora i 69$ al barile grazie alle aspettative di ripresa della domanda

Il petrolio sale e sfiora i 69$ al barile grazie alle aspettative di ripresa della domanda

Le statistiche degli USA lasciano ipotizzare un aumento della domanda che spinge in alto il prezzo del petrolio.

borsa

petrolio

economia

Il prezzo dei futures di agosto per la miscela del Mare del Nord del petrolio Brent è salito dello 0,31%, a 68,94 dollari al barile, mentre i futures di luglio - dello 0,38%, a 69,13 dollari al barile.I futures di luglio per il petrolio WTI sono in aumento dello 0,57%, a $ 66,59 al barile. Nel pomeriggio il petrolio stava perdendo quasi l'1% sui crescenti timori di un afflusso di petrolio iraniano sul mercato alla luce dei negoziati in corso tra Iran e altri paesi per il rinnovo dell'accordo nucleare. Allo stesso tempo, i timori sono stati neutralizzati dai dati statistici solidi degli Stati Uniti, che potrebbero constatare una ripresa economica e, di conseguenza, una ripresa della domanda di petrolio. Gli analisti ritengono che la crescita dei prezzi non sarà attiva. Nel frattempo, Bob Yawger, direttore del dipartimento per i futures sull'energia della banca giapponese Mizuho, anch'esso citato dall'agenzia, ritiene che i negoziati con l'Iran stiano diventando sempre più importanti per il petrolio e il mercato dell'energia in generale.

