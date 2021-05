https://it.sputniknews.com/20210527/il-brasile-costruira-unaltra-gigantesca-statua-del-cristo-redentore-11460374.html

Il Brasile costruirà un'altra gigantesca statua del Cristo Redentore

Il Brasile costruirà un'altra gigantesca statua del Cristo Redentore

Secondo il progetto, la statua dovrebbe essere 5 metri più alta del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. 27.05.2021, Sputnik Italia

La città brasiliana di Encantado, Rio Grande do Sul, ha svelato un progetto per costruire uno dei più grandi monumenti al Cristo Salvatore: una statua alta circa 37 metri, fatta di cemento e posta su una piattaforma alta 20 piedi .L'idea di costruire il monumento del Cristo Salvatore è emersa dopo che la cittadina è stata visitata da un eminente sacerdote brasiliano, padre Joao Granzotto.Fontana ha sottolineato che per la statua non verrà utilizzato denaro pubblico, sottolineando che la proprietà, che comprendeva la collina più alta della zona, è stata donata da tre famiglie locali.Secondo lui, la città accoglierà almeno 5.000 visitatori ogni settimana quando il monumento sarà completato. La pianta del progetto suggerisce un ascensore interno che porterà i visitatori a un osservatorio, posizionato all'altezza del cuore di Gesù.Lo scultore Markus Moura, responsabile del monumento, aveva precedentemente costruito statue giganti di Cristo e della Beata Vergine Maria, oltre a opere d'arte non religiose, tra cui una statua della leggenda del calcio Pelé. La statua non sarà il più grande monumento di Cristo al mondo, finendo dietro il monumento Jesus Buntu Burake di 45 metri (148 piedi). Tuttavia, si contenderà il secondo posto con la famosa statua del Cristo Re in Polonia, che ha un'altezza di 33 metri.

