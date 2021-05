https://it.sputniknews.com/20210527/firenze-asportato-tumore-di-9-chili-a-un-giovane-non-aveva-fatto-controlli-per-paura-del-covid-11462418.html

Firenze, asportato tumore di 9 chili a un giovane: non aveva fatto controlli per paura del Covid

Firenze, asportato tumore di 9 chili a un giovane: non aveva fatto controlli per paura del Covid

Il giovane è stato operato all'ospedale Santa Maria Annunziata. Si tratta di un intervento sbalorditivo specialmente per le dimensioni del tumore. 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27

Ad un giovane paziente è stato asportato un tumore del peso di 9,3 chili presso l'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze. L'intervento, diretto dal dottor Marco Scatizzi insieme ai dottori Gian Matteo Paroli e Francesco Colella, ha avuto una durata di 2 ore.Si trattava di un tumore retroperitoneale, localizzato nella parte posteriore della cavità addominale ricca di tessuto adiposo e connettivo, ed aveva raggiunto le dimensioni di 40 centimetri per 27 e 23 cm di profondità.Il giovane aveva notato la crescita della massa tumorale nell’arco dell’ultimo anno, ma a causa della situazione pandemica non si era sottoposto ad esami di controllo per paura di recarsi in ospedale. Solo a causa dei forti dolori accusati negli ultimi giorni ha deciso di recarsi in pronto soccorso."Questo caso è un esempio di come la pandemia abbia influito negativamente sullo stato di salute delle persone. La paura di recarsi in ospedale ha comportato ritardi nelle diagnosi, non solo in disturbi come appendici, diverticoliti o colecisti, ma anche in malattie di tipo oncologico" ha commentato il dottor Stefano Michelagnoli, direttore del Dipartimento specialistiche chirurgiche Ausl Toscana Centro.Il paziente è attualmente in buone condizioni fisiche ed è stato dimesso in seguito a un buon decorso postoperatorio.

