Facebook, la modalità scura non funziona: le possibili soluzioni sono quattro

Che cosa fare quando la modalità con lo schermo scuro su Facebook non funziona.

La funzione di modalità scura o dark mode di Facebook è finalmente una realtà anche per gli utenti di dispositivi Android oltre che per il sito web ed i dispositivi iOS.Pare tuttavia che recentemente numerosi utenti abbiano riscontrato problemi nell'attivare il tema scuro o la sua scomparsa all'interno dell'app dove il tema si reimposta su tema chiaro.Innanzitutto se non sapete come fare, è possibile attivare il tema scuro di Facebook tramite l'applicazione. Sarà necessario semplicemente aprire l'app, cliccare sulle 3 linee in alto a destra e selezionare Impostazioni e privacy > Impostazioni > Modalità sfondo nero e infine attiva.Se il tema scuro, come nel caso di alcuni utenti, dovesse scomparire e non riuscite attivarlo provate a:Se nonostante questi passaggi il tema scuro non dovesse comparire, dovrete installare Facebook Lite, una versione ufficiale e leggera di Facebook che supporta il tema scuro.

