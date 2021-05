https://it.sputniknews.com/20210527/etna-nuovo-parossismo-fontane-di-lava-oscurate-dal-maltempo---foto-11463484.html

Nuova eruzione, l'ottava dal 19 maggio quando è ripresa l'attività del vulcano. Fontane di lava e pioggia di cenere dispersa verso il mare ad Est.

Il vulcano Etna non smette di dar tregua e prosegue quasi ininterrottamente con parossismi e emissione di ceneri. L'Osservatorio Etneo dell'INGV di Catania ha comunicato alle 14 di giovedì 27 maggio l'intensificazione dell'attività esplosiva e la ricaduta del materiale piroclastico lungo i fianchi del cono. Le cattive condizioni atmosferiche pregiudicano le condizioni di visibilità del fenomeno. Le violente esplosioni hanno prodotto una colonna di fumo e ceneri che si è sollevata dal cratere di Sud Est. Nonostante la presenza di copertura nuvolosa in zona sommitale, dalle ore 12:30 l'OE ha osservato l'emissione di cenere prodotta da attività esplosiva ai crateri sommitali che i venti hanno disperso in direzione del mare, come preannunciato dal modello previsionale. A partire dalle 9.40 è stato osservato un graduale incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori hanno raggiunto livelli alti alle ore 12:50 circa. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud Est ad un' altitudine di circa 3000 m L'INGV ha emesso un avviso di allerta rossa, il livello massimo, per l'aeroporto Fontanarossa di Catania, ma l'attuale fase eruttiva non impatta con il traffico aereo. Quello di oggi è l'ottavo parossismo in otto giorni. La nuova fase eruttiva dell'Etna, il più attivo vulcano europeo, è iniziata il 19 maggio dopo una pausa di circa due mesi.

