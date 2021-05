https://it.sputniknews.com/20210527/disney-chiude-gli-store-in-italia-233-lavoratori-a-rischio-i-sindacati-annunciano-lo-sciopero--11459495.html

Disney chiude gli store in Italia, 233 lavoratori a rischio: i sindacati annunciano lo sciopero

Disney Store, la catena internazionale di negozi specializzati nella vendita dei prodotti Disney, ha comunicato di voler chiudere tutti i negozi in Italia. I... 27.05.2021, Sputnik Italia

Disney Store ha annunciato la scorsa settimana voler chiudere tutti i 15 punti vendita presenti in Italia, in cui lavorano 233 persone. Una decisione in linea con quella annunciata a marzo, sulla chiusura di 60 store in tutto il Nord America, per scommettere sull’e-commerce. “Una decisione grave, di un marchio importante”, è stata l’immediata risposta dei sindacati, a maggior ragione perché "non è stata offerta alcuna prospettiva, né sono state avanzate proposte per la tutela occupazionale".Dopo l’assemblea unitaria di due giorni fa, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno quindi chiesto “l’attivazione immediata di un tavolo istituzionale con i ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro e il contestuale avvio del confronto con la direzione societaria di Disney Store per conoscere i dettagli della procedura di liquidazione del marchio”. I sindacati hanno anche deciso l’attivazione dello stato di agitazione e la proclamazione 4 ore di sciopero a livello territoriale da organizzare con sit-in di protesta davanti ai punti vendita e ulteriori 4 ore di sciopero da organizzare a livello nazionale.Silenzio stampaNei giorni scorsi, i sindacati hanno anche denunciato il silenzio stampa chiesto dall'azienda ai lavoratori.

