Covid Italia, Sileri: "Green pass elettronico con il QR code"

Green pass cartaceo ed elettronico, obbligo vaccinale e vaccinazioni in vacanza. Sono questi alcuni dei temi trattati dal sottosegretario alla Salute nel corso... 27.05.2021, Sputnik Italia

Il green pass nazionale, attualmente cartaceo, è diventato al passaggio al formato elettronico con un QR code. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un intervento ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus.Il sottosegretario ha quindi ribadito che "al momento non è sul tavolo la possibilità di un obbligo vaccinale per la popolazione", sottolineando come "la vaccinazione è estremamente alta."Vaccini in vacanzaSulla questione delle somministrazioni dei vaccini durante le vacanze, Sileri ha puntualizzato che "la scelta più di buon senso è quella di organizzarsi le vacanze in base alle date del vaccino".A suo modo di vedere, in alcune Regioni sarà pressoché impossibile garantire la copertura in virtù di un afflusso molto sostenuto, sebbene Sileri non manchi di osservare che "con un po’ di organizzazione e con numeri molto piccoli si può fare".

