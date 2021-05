https://it.sputniknews.com/20210527/covid-in-india-contagi-ancora-in-aumento-211298-casi-in-un-giorno-11455664.html

Covid in India, contagi ancora in aumento: 211.298 casi in un giorno

Il bilancio quotidiano è in contrasto con un quadro sanitario in netto miglioramento per i casi attivi ulteriormente ridotti a 2.419.907, che ora rappresentano... 27.05.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

india

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/11340880_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_40bf4c249d6894b2c29c0374df31b379.jpg

L'India è uscita dalla fase acuta della seconda ondata di contagi, che ha travolto il Paese con picchi di oltre 400.000 casi giornalieri e più di 4.000 morti, ma la curva epidemiologica ha ripreso a salire e il livello di decessi quotidiani resta ancora alto.Giovedì mattina il ministero della Salute ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono avvenuti 3.847 decessi e 211.298 nuove infezioni, in aumento rispetto ai giorni precedenti. I dati riferiti nell'ultimo bollettino portano il bilancio complessivo della pandemia di Covid-19 nel Paese a 27.369.093 infezioni e 315.235 morti in totale.Tuttavia il quadro generale appare in miglioramento per l'ulteriore diminuzione dei casi attivi, che registrano un calo di 75.684 attestandosi a 24.199, pari al 9,79% delle infezioni totali.Allo stesso tempo il tasso di recupero nazionale di Covid-19 è migliorato al 90,01%. Ben 283.135 persone sono guarite dalla malattia nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di guarigioni dall'inizio della pandemia a 24.633.951.Nel frattempo la campagna vaccinale prosegue speditamente. Il numero cumulativo di dosi di vaccino Covid-19 somministrate nel paese finora ha raggiunto 202.695.874, ha detto il ministero della salute. Con questo, l'India è diventata il secondo Paese per vaccinazioni dopo gli Stati Uniti, ha aggiunto il ministero.

