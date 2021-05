https://it.sputniknews.com/20210527/coronavirus-gelmini-vaccini-in-vacanza-meglio-organizzarsi-11459905.html

Coronavirus, Gelmini: "Vaccini in vacanza? Al momento non c'è la possibilità"

Coronavirus, Gelmini: "Vaccini in vacanza? Al momento non c'è la possibilità"

In estate molti italiani potrebbero trovarsi a dover scegliere tra fare il richiamo del vaccino o andare in vacanza. Il problema si pone soprattutto per quanti... 27.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-27T13:43+0200

2021-05-27T13:43+0200

2021-05-27T13:44+0200

coronavirus in italia

vaccino

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384357_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d6a775b83f259ac053254fb512d3ed78.jpg

Il governo, in teoria, non esclude la vaccinazione in altre regioni per permettere ai vacanzieri di vaccinarsi, ma la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, fa sapere che per adesso quest'opzione non è percorribile. Sottolineando l'importanza di rispettare le categorie definite nel piano vaccini del generale Figliuolo, Gelmini apre alla possibilità "se le regioni, oltre a somministrare le dose ai più fragili, riusciranno a fare di più, noi non abbiamo preclusioni. Ma adesso va rispettato il piano. Non diamo vantaggi al virus e non facciamo confusione", ha sottolinato.Dello stesso avviso il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui "la scelta più di buon senso è quella di organizzarsi le vacanze in base alle date del vaccino", anche se non esclude la vaccinazione dei turisti. Tutto dipende dai numeri. Le Regioni con un alto flusso di turisti avranno più difficoltà a garantire le vaccinazioni in vacanza, ma "con un po' di organizzazione e con numeri molto piccoli si può fare", ha aggiunto. Dall'altro lato anche le regioni sono scettiche sulla possibilità di vaccinare i turisti. "Noi abbiamo dato alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni la disposizione di fare valutazioni su due fronti: chi torna nella propria residenza per un periodo lungo, cosa che ritengo più fattibile, e l'altro caso che sono le vacanze molto brevi", ha precisato.

https://it.sputniknews.com/20210527/covid-italia-sileri-green-pass-elettronico-con-il-qr-code-11458014.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccino, italia