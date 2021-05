https://it.sputniknews.com/20210527/coalizione-araba-costruisce-siti-militari-in-yemen-per-condurre-operazioni-contro-gli-houthi--11460894.html

Coalizione araba costruisce siti militari in Yemen per condurre operazioni contro gli Houthi

La coalizione araba nello Yemen guidata dall'Arabia Saudita ha smentito le segnalazioni dei media sulla presenza di siti militari degli Emirati Arabi Uniti... 27.05.2021, Sputnik Italia

La coalizione araba ha spiegato che la costruzione di basi militari sull'isola di Perim è sotto il suo diretto controllo. Queste strutture servono da supporto per le esigenze delle forze congiunte del governo e della coalizione contro i ribelli Houthi, nonché per garantire la sicurezza delle vie marittime e per supportare le forze governative sulla costa occidentale.La dichiarazione delle forze arabe rileva che attualmente le truppe degli Emirati Arabi Uniti sono impegnate nel supporto aereo per l'offensiva contro gli Houthi nella provincia di Marib.In precedenza l'agenzia AP aveva segnalato la costruzione di una base militare degli Emirati Arabi Uniti sull'isola yemenita di Mayun (conosciuta anche come Perim), nello stretto di Bab el-Mandeb che separa la penisola arabica dall'Africa. Stando alle immagini satellitari, l'AP ha rilevato che al momento sull'isola risulta essere stata costruita una pista di 1.850 metri e sono state erette tre aviorimesse. I parlamentari yemeniti hanno inviato una richiesta al governo del Paese in merito al sito dell'isola di Mayun. In precedenza i media arabi avevano riferito che i militari degli Emirati e i militanti a loro fedeli avevano occupato anche l'arcipelago yemenita di Socotra.

