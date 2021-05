https://it.sputniknews.com/20210527/borrell-ue-e-comunita-internazionale-non-possono-ricostruire-gaza-ogni-tre-anni-11467389.html

Borrell: "UE e comunità internazionale non possono ricostruire Gaza ogni tre anni"

Borrell: "UE e comunità internazionale non possono ricostruire Gaza ogni tre anni"

L'Unione Europea insiste che il processo di pace nel conflitto israelo-palestinese sia ripreso il più presto possibile, ha dichiarato l'Alto rappresentante... 27.05.2021

Il capo della diplomazia europea ha inoltre dichiarato che la comunità internazionale non può ricostruire "ogni due-tre anni" le strutture distrutte negli scontri armati nella Striscia di Gaza. Tensioni tra Israele e GazaLa tregua, mediata dall'Egitto, è stata annunciata lo scorso 20 maggio dall'ufficio di Netanyahu dopo che il consiglio dei ministri per la sicurezza di Israele ha votato all'unanimità per approvare il cessate il fuoco. Il regime è entrato in vigore alle ore 2.00 del 21 maggio.Israele e Gaza hanno concordato la tregua 11 giorni dopo l'inizio degli scontri a Gerusalemme est, provocati dalle sentenze dei tribunali per sfrattare le famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e il divieto, sempre per i palestinesi, di visitare alcuni luoghi sacri durante il Ramadan.Secondo le ultime informazioni, negli scontri 12 persone sono morte e più di 50 sono rimaste gravemente ferite in Israele. Il numero di palestinesi uccisi negli attacchi aerei israeliani, stando agli ultimi dati del ministero della Salute palestinese, è salito a 253, e più di 1,9mila persone sono rimaste ferite.

medio oriente

